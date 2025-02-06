Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti. Türkiye'yi derinden sarsan felaketin en büyük yıkımı Hatay'da yaşanmış, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmiş ve binlerce konut zarar görmüştü.

Vatandaşlar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi

Depremin ikinci yıl dönümünde, Antakya ilçesinde binlerce vatandaş bir araya gelerek sessiz bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenleri anmak için sessizliğini korudu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu

Köprübaşı mevkiinde toplanan kalabalık, önce saygı duruşunda bulundu, ardından hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı.

Asi Nehri’ne karanfiller bırakıldı

Anma programı, hayatını kaybedenler için Asi Nehri’ne karanfil bırakılmasıyla son buldu. Depremin acısını hâlâ hisseden Hataylılar, dayanışma ruhunu koruyarak felaketin izlerini silmeye çalışıyor.