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Hatayspor, öğleden sonra ise aynı kamp merkezinde çalışan Azerbaycan takımlarından Sabail ile hazırlık maçı yaptı.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 40 dakika süren antrenmanda futbol cular, dar alan, taktik ve hava topu çalıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, kampta bugün tek antrenman yaptı.

ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor , Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçı nda Azerbaycan temsilcisi Sabail ile 1-1 berabere kaldı.

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