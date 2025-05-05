Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün'ün kaleme alıp oynadığı, Senan Kara'nın yönetmenliğini üstlendiği "Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik" adlı tiyatro oyunu, prömiyerinin ardından seyircilerden büyük beğeni topladı.

15 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen prömiyerin ardından 16-17 Nisan'da sahnelenen “Hikâye Olan Adam Sait Faik" isimli tiyatro oyunu ile Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerindeki insan sevgisini, doğa tutkusunu ve İstanbul'un renkli atmosferini tiyatro ve edebiyatın büyüsüyle birleştirerek sanatseverlere bir görsel bir şölen sunuldu.

Oyun, izleyicilerden "Sait Faik'in dünyasına büyülü bir yolculuk", "Adalara, balıkçılara, İstanbul'un sokaklarına götüren samimi bir anlatım" ve "Belgesel tadında bir tiyatro deneyimi" gibi övgü dolu yorumlar aldı. Oyun izleyenleri, dingin duygusuyla, hayatın koşuşturmasından koparıp Sait Faik’i, İstanbul’u, umudu, sevmeyi, adayı, yalın insan ilişkilerini anlatan bir dünyaya götürüyor. Seyircinin yoğun ilgisi nedeniyle oyun, 26 Haziran 2025'te AKM'de tekrar sahnelenecek. Ayrıca 28 Mayıs'ta Ankara Kulis Sanat Tiyatrosu Panora'da ve 31 Mayıs'ta İş Kuleleri Oditoryumu'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün, bu projeyle yalnızca Sait Faik'i değil, Türk edebiyatının diğer önemli isimlerini de sahneye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Edebiyatla tiyatroyu buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.