Hayko Cepkin, 24 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı İzmir Foça Sahili'nde gerçekleşecek What A Fest kapsamında sahne alacak. Saat 23:00'te başlayacak konser, müzikseverler için unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin, enerjik performansları ve etkileyici sahne şovlarıyla tanınıyor. Bu özel etkinlikte, hayranları Cepkin'in hit şarkılarını ve yeni parçalarını dinleme fırsatı bulacak. Foça'nın muhteşem atmosferinde gerçekleşecek konser, müzikseverler için yazın en heyecan verici etkinliklerinden biri olacak.