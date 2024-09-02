Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi, Ertuğrul Gazi’nin annesi ve "Devlet Ana" olarak bilinen Hayme Ana’yı anmak için düzenlenen Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri, sağanak yağmur ve elektrik kesintisi nedeniyle yarıda kaldı.

Yağmur ve Elektrik Kesintisi Şenliklere Engel Oldu

Domaniç ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ve büyük bir katılımın beklendiği şenlikler, ani bastıran sağanak yağmur ve ardından gelen elektrik kesintisi sebebiyle planlandığı gibi gerçekleştirilemedi. Protokol konuşmaları ve gösteriler henüz başlamadan yağışın etkisi altında kalan etkinlik alanında, folklor ekipleri ve atlı göstericiler gösterilerini yağmur altında yapmak zorunda kaldı. Ancak, mehter takımı sahne alamazken, her yıl düzenlenen temsili göç yürüyüşü de iptal edildi.

Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri’ne Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, CHP Milletvekili Fazıl Kasap, Domaniç Kaymakamı Halil Affan Erdoğan, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çukurca Belde Belediye Başkanı Emin Taşkın, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin iptal edilmesine rağmen, katılımcılar, Hayme Ana’nın hatırasına duydukları saygıyı ve minneti göstermek için alanda bir araya geldi.