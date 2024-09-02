Temmuz ayında Mecliste kabul edilerek yürürlüğe giren hayvan haklarıyla ilgili yasa Yenikapı miting alanında toplanan hayvanseverler tarafından protesto edildi. Mitinge yüzlerce yurttaşla birlikte yanı sıra Sertap Erener, Ajda Pekkan, Hande Yener, Mustafa Ceceli ve Seren Serengil gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sözcüsü Bahtiyar Güner, “Öncelikle söylemek istiyoruz ki bizler bu yasanın değişmesini değil, iptal edilmesini istiyoruz. Ana muhalefet partisi tarafından Anayasa mahkemesine yapılan başvuru ile biz göreceğiz ki bu ülkede hala yaşatmayı seçen, hala vicdanını ve hukuku dinleyen hâkimler de var” diye konuştu.

Sertap Erener ise “Vicdanımızın sesiyle buraya geldik ve bu vicdanı duyan milyonlar oluğuna inanıyorum bu Türkiye'de. Bu doğduğumuz topraklar bunu hak etmiyor” dedi.

"Katliam yasası" AK Partili ve MHP'li vekillerce onaylandı

Sokakta yaşayan hayvanlara, özellikle de köpeklere “ötanazi” (öldürme) tartışmalarıyla tepkilere neden olan ve TBMM’de AK Partili ve MHP'li vekillerce onaylanan 17 maddelik kanun tasarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklı illerde köpek katliamları artmasına karşı yüzlerce yurttaş bir araya geldi.

Hayvan hakları derneklerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine toplanan kalabalık, 'Köpeğime dokunma' yazılı pankartlar ile yasanın geri çekilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Mitinge çok sayıda hayvan sever, STK'lar, hayvan hakları derneklerinin temsilcileri, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyeleri ile Sertap Erener, Ajda Pekkan, Hande Yener, Mustafa Ceceli ve Seren Serengil gibi çok sayıda ünlü katıldı. Miting alanına girişlerde oluşturulan polis barikatlarında vatandaşlar didik didik arandı. Yanlarında köpeklerini getiren yurttaşlar ise içeriye alınmadı.

“Bu yasa medeniyetimize, doğamıza yapılmış bir saldırıdır”

Mitingde konuşan Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Jale İyem "Biz yaşam hakkı savunucuları, biz Türk halkı bu yasayı kabul etmiyoruz. Bu yasa medeniyetimize, kültürümüze, binlerce yıllık geleneklerimize, doğamıza, doğru bildiklerimize ve tüm sevenlerimize yapılmış bir saldırıdır" dedi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sözcüsü Bahtiyar Güner, "Ülkenin vicdanlı ve hür insanları, toplumda ötelenmiş mağdur edilmiş canlılarımızın hakkına saygı duyma çağrımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle söylemek istiyoruz ki bizler bu yasanın değişmesini değil, iptal edilmesini istiyoruz. Ana muhalefet partisi tarafından Anayasa mahkemesine yapılan başvuru ile biz göreceğiz ki bu ülkede hala yaşatmayı seçen, hala vicdanını ve hukuku dinleyen hâkimler de var" şeklinde konuştu.

Sanatçılar şarkılarını sokak hayvanları için söylediler

Mitinge katılan sanatçılar da konuşma yaptı. Sertap Erener, “Burada kimse kimseyi zorlamadı. Vicdanımızın sesiyle buraya geldik ve bu vicdanı duyan milyonlar oluğuna inanıyorum bu Türkiye'de. Bu doğduğumuz topraklar bunu hak etmiyor” dedi.

“Hayvanların maruz kaldığı şiddet bizi yaşanmaz hâle getirdi”

Sanatçı Ajda Pekkan ise, "Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi biliyorsunuz. Sıkıntılar, savaşlar yanı başımızda Filistin'deki tarifsiz acılar, kadın ve çocuk cinayetleri bunların vicdani yükleri ve üzüntüleri üzerine bir de maalesef ülkenin dört bir tarafında acımazımca katledilen masum hayvanlarımız eklendi. Lütfen bizi daha fazla perişan etmesinler. Hayatını kaybeden masum insanlarımız için nasıl perişan oluyorsak, bize Allah'ın emaneti olan bu sessiz kullarında maruz kaldığı şiddet ve eziyet bizi yaşanmaz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Sanatçılar konuşmalarının ardından şarkılar söyledi.