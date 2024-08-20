Belçika'da koyun, keçi, sığır ve ineklerde "mavi dil hastalığı" olarak bilinen ölümcül bir virüs kaynaklı hastalık baş gösterdi. Federal Gıda Ajansı tarafından yayımlanan verilere göre, ay başında ortaya çıkan hastalık hızla yayılarak şu ana kadar 874 hayvanın enfekte olmasına neden oldu. Bu hayvanlardan 544'ü Flamanca konuşulan bölgelerde bulunuyor.

İnsanlar bulaşmıyor

Hastalık, özellikle koyunlar arasında yayılıyor ve bu tür arasında ölümler gözlemleniyor. Virüs, 500'den fazla çiftliği etkilerken, toplamda ne kadar hayvanın telef olduğu henüz belirlenemedi. "Mavi dil hastalığı" adı verilen bu hastalık, sivrisinekler aracılığıyla yayılıyor ve insanlara bulaşmıyor.

Enfekte hayvanların dili mavi oluyor

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt üretiminde azalma, düşük ve solunum sorunları yer alıyor. Enfekte hayvanların dilleri mavi renge dönüşüyor, bu da hastalığın adını almasına neden oldu.