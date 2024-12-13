Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine tepkiler büyüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasanın yönetmeliğine “Böyle yönetmelik mi olur? Zaten anayasaya aykırı olan bir düzenleme yapılmıştı, şimdi üzerine yönetmelikle daha da vahim bir durum yaratıldı. Bu yönetmelik, bırakın Anayasayı, çıkarılan yasaya bile aykırı” diye tepki gösterdi.

“Hayvanların kanı bu yönetmeliği hazırlayanların ve onaylayanların eline bulaşmıştır” diyen Adem, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine “Günaha ortak olmayın!” çağrısında bulundu.

Sokakta yaşayan hayvanlara, özellikle de köpeklere “ötanazi” (öldürme) tartışmalarıyla tepkilere neden olan 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’de AK Partili ve MHP'li vekillerce onaylanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak 2 Ağustos’ta yürürlüğe girdi.

“Ortada yasadan bile kötü bir yönetmelik var”

“Katliam yasası” olarak anılan yasaya ilişkin yönetmelik bugün (13 Aralık) Resmi Gazete’de yayımladı.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine yazılı açıklamada yaptı.

“Böyle yönetmelik mi olur? Zaten anayasaya aykırı olan bir düzenleme yapılmıştı, şimdi üzerine yönetmelikle daha da vahim bir durum yaratıldı” diye tepki gösteren Adem, yönetmeliğin anayasanın yanında çıkarılan yasaya bile aykırı olduğunu söyledi.

Belediyelere, belediye meclislerine geniş yetkiler tanınarak sorumluluğun tamamen yerel yönetimlere devredilmek istendiğini belirten Adem, “Ortada yasadan bile kötü bir yönetmelik var. Bu bir vahşet yetkilendirmesidir. Anayasa Mahkemesi’ne çağrımızı yineliyoruz: Bu düzenlemeyi ivedilikle gündeme alıp iptal edin. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu katliama ortak olmayın” diye çağrıda bulundu.

“Sayın Bakan dalga mı geçiyorsunuz? Ne refahı, ne koruması?”

Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yönetmeliğin “hayvan refahını artırmayı ve sahipsiz hayvanların korunmasını amaçladığı” yönündeki açıklamalarını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan dalga mı geçiyorsunuz? Ne refahı, ne koruması? Bu düzenleme hayvan haklarının korunmasını değil, katliam sınırlarının genişletilmesini hedefliyor. Daha fazla hayvanın öldürülmesine kapı aralayan bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Sokak hayvanlarını hedef göstererek tüm yükü yerel yönetimlere bırakıyorsunuz, yetkiyi belediye meclislerine devrediyorsunuz. Bu düzenleme, yangına körükle gitmektir.”

“Göstermelik maddelerle gerçek bir hayvan katliamı planlanıyor”

Yönetmelikte bir yıl içinde birden fazla kez hayvan kaybeden ya da hayvanını terk eden kişilere üç yıl süreyle hayvan sahiplenme yasağı getirilmesi gibi bir düzenlemeye de yer verildiğini vurgulayan Adem, “Minareyi çalan kılıfına uydurur misali. Gerçekte ise ortada ne anayasal düzen ne de hayvan refahı var. Göstermelik maddelerle gerçek bir hayvan katliamı planlanıyor. Anayasaya aykırı bir düzenleme yapıldı, şimdi de bu aykırılığı yönetmelik aracılığıyla daha da vahim hâle getiriyorlar” dedi.

Adem, “Bu düzenlemeyi derhâl iptal edin ve hayvanların yaşam haklarına sahip çıkın. Hayvanların kanı bu yönetmeliği hazırlayanların ve onaylayanların eline bulaşmıştır. Şimdi karar sizin: Bu günaha ortak olmayın!” Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine seslendi.

“Kısırlaştırmadan vazgeçen her düzenleme hayvanların yaşam hakkına aykırıdır”

Yönetmeliğin yasadan beter olduğunu açıklayan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezinden avukatlar da Tarım ve Orman Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında hukuka aykırı bir kanundan hukuka uygun bir yönetmeliğin doğamayacığı ifade etti.

Açıklamada “Hayvanların davranışsal ve fizyolojik özelliklerini göz ardı eden ve 5199 Sayılı Kanun’un uygulanmamasından doğan sorumluluğu, suni bir hayvan düşmanlığı yaratarak örtmeye çalışan katliam yasasından, daha da kötü bir yönetmelik ile karşı karşıyayız. Hayvan popülasyonu barınaklara kapatarak ve öldürerek azalmaz. Kısırlaştırmadan vazgeçen her düzenleme rasyonel değildir ve hayvanların yaşam hakkına aykırıdır” denildi.

AYM esastan görüşecek

CHP, 17 maddelik “160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.

Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM ilk inceleme kararında davanın esastan görüşülmesine karar verirken, kararda tarih belirtilmemişti.