Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan "Şakir Paşa Ailesi", yeni bir yıldız ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Hazal Kaya, dizinin kadrosuna katılarak, Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından biri olan Aliye Berger’i canlandıracak.

"Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler" adlı dizisinin çekimlerine büyük bir yangın nedeniyle ara verilmişti. Kartal’da inşa edilen set, gece yarısı çıkan yangında tamamen kül olmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta, dizinin çekimlerine yeniden başlandı. Şimdi ise Hazal Kaya'nın katılımıyla diziye önemli bir isim dahil oldu.

Aliye Berger’in rolü Hazal Kaya’ya emanet

Fatih Aksoy’un yapımcılığını üstlendiği projede, Hazal Kaya, Aliye Berger karakteriyle ekranlara geri dönüyor. Kaya, projeye katılmadan önce, Azra Aksu'nun oynadığı bu rolü kabul etti. Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından biri olarak tanınan Berger, Kaya’nın hayat vereceği önemli bir karakter olacak.