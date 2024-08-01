Türkiye'nin mali piyasaları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uyguladığı sert para politikalarının meyvelerini vermeye başladı. Bu yıl itibarıyla Türkiye'nin hisse senedi ve tahvil piyasalarına yapılan yabancı yatırımlar, son beş yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 30 milyar doları geçti. Şimşek'in çabaları, yatırımcıları geri kazanırken, uygulanan politikaların da olumlu sonuçlar verdiği görülüyor.

Yatırımcıların görüşleri:

"Türkiye'nin piyasalarını güçlendirecek bir ekonomik normale dönüş yolunu çizdiğine inanıyoruz." - Amundi SA Yatırımcıları

"Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor." - Yerlan Syzdykov, Amundi

Ekonomiye güven artıyor

Mart ayından bu yana Türkiye'nin piyasalarında yaşanan dönüşüm, yatırımcıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yeni ekonomi ekibinin yürüttüğü reformlara olan güvenini artırdı. Geçen yıl küçük adımlarla başlayan yatırımlar, şimdi büyük bir sele dönüşmüş durumda. Abrdn'dan Vanguard Asset Services'a kadar birçok büyük şirket, Türkiye'deki pozisyonlarını değiştirmeye başladı.

Son veriler:

Yabancı yatırımlar: Türk hisse senedi ve tahvillerine 30 milyar dolardan fazla giriş

Türk hisse senedi ve tahvillerine 30 milyar dolardan fazla giriş Yerel para birimi cinsinden tahviller: %6,3 artış

%6,3 artış Borsa İstanbul 100 Endeksi: Dolar bazında %16 getiri

İstikararın sağlanması zaman alacak

Yatırımcılar, Türkiye'nin hala uzun bir yol kat etmesi gerektiğini vurguluyor. Ülkenin yüksek enflasyon oranları ve geçmişteki ani ekonomik değişimlerin yarattığı güven kaybı, riskleri artırıyor. Amundi'nin Yerlan Syzdykov'u ve diğer uzmanlar, Türkiye'nin ekonomik istikrarının sağlanmasının zaman alacağını belirtiyor.

Uzman görüşleri:

"Bu biraz zaman alacak. Şimdilik büyük bir patlama olmayacak." - Yerlan Syzdykov, Amundi

"Türkiye bir karmaşanın kavşağında." - Bob Savage, BNY

Yabancı yatırımcılar olumlu değerlendiriyor

Türkiye'nin ekonomik istikrarı sağlama çabaları yatırımcılar tarafından olumlu değerlendiriliyor. Ancak, jeopolitik riskler ve enflasyon gibi faktörler, Türkiye'nin yatırımcılar için uzun vadeli bir güven sağlamasını zorlaştırıyor. Türkiye'ye yatırım yapmanın cazip yanları arasında, piyasaya henüz yeterince yatırım yapılmamış olması yer alıyor. Gelecek dönemde enflasyonun düşmesi, piyasaların daha da güçlenmesine yol açabilir.