Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 690 milyar 720 milyon lira, giderleri 820 milyar 314 milyon lira oldu. Buna göre bütçe ağustosta, 129 milyar 594 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 690 milyar 720 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 45,8 artışla 820 milyar 314 milyon liraya ulaştı.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 690 milyar 720 milyon lira gelir elde ederken, giderler 820 milyar 314 milyon liraya ulaştı. Ocak-ağustos döneminde ise toplam bütçe açığı 973 milyar 554 milyon lira oldu.

Böylelikle merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 129 milyar 594 milyon lira açık verdi. 2023'ün ağustos ayında bütçe 51,3 milyar lira fazla vermişti.

Ocak-ağustos döneminde ise bütçe 973 milyar 554 milyon lira açık verdi.

Personel giderleri yüzde 77,7 arttı

Ağustos ayında vergi gelirleri yüzde 7,8 artışla 576,7 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 7,4 artışla 820,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Aynı dönemde faiz giderlerindeki artış yüzde 7,7 olurken, bu dönemde faiz giderleri 97 milyar lira oldu.

Bütçe giderleri içinde personel giderleri yüzde 77,7, cari transferler yüzde 61,5 arttı. Bütçe gelirleri içinde vergi gelirleri yüzde 6,2 artış sağlarken, vergi dışı gelirler yüzde 56,1 arttı.