Ekonominin yüksek faiz-yüksek enflasyon arasında sıkışmasıyla Hazine’nin faiz ödemeleri bir ayda ikiye katlandı. Bütçe verilerinin öncüsü olan nakit gerçekleşmeleri raporuna göre nisanda Hazine’nin gelirleri ilk kez 1 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı. Ancak mart ayında 135.5 milyar lira olan faiz ödemeleri nisanda yüzde 107 artışla 257.1 milyar liraya ulaştı. Nisanda Hazine’nin giderleri 1.2 trilyon lirayı aşarken, nakit dengesi 183.5 milyar lira açık verdi.

BÜTÇE UYARISI

Bu yılın ocak-nisan döneminde ise 3.5 trilyonu yaklaşan gelire rağmen giderler 4.5 trilyon lirayı aştı. Böylece 1.9 trilyonluk bütçe açığı hedefiyle başlanan yılın 4 aylık döneminde nakit dengesi 1 trilyon 85 milyar lira açık verdi. Hazine, yılın ilk 4 ayında 684.5 milyar liralık faiz ödemesi yaptı. TEPAV ekonomisti Hakkı Hakan Yılmaz, faiz harcamalarına vurgu yaparak tedbir alınmadığı takdirde bu yıla ilişkin bütçe hedeflerinin tutmayacağını kaydetti.

Yılmaz, “Bu çark siyasi makuliyet sağlanmadıkça ve ekonomik program yeni baştan ele alınmadıkça dönmez ve zor zamanlar yine gelir kırılgan kesimleri vurur” ifadesini kullandı. Hazine mart ayından sonra nisanda da iç borçlanmayla finansman ihtiyacını karşıladı.