Sosyal medya platformlarında paylaşılan Heimlich manevrası videolarında, bu teknikle hayatı kurtarılan insanlar sıkça gözler önüne seriliyor. Milyonlarca izlenme alan bu videolar, Heimlich manevrasının bilinirliğini artırıyor ve daha fazla insanın bu kritik müdahaleyi öğrenmesini sağlıyor.

Uzmanlar, bu önemli bilgilerin sosyal medyada yayılmasının acil durumlarda toplumun hazırlıklı olmasına büyük katkı sağladığını vurguluyor. Bu bilinçlendirme kampanyalarının, insan hayatı açısından önemli bir katkı sunduğu belirtiliyor.

Heimlich manevrasının binlerce hayatı nasıl kurtardığını ve bu tekniklerin sosyal medya aracılığıyla nasıl daha geniş bir kitleye ulaştırılabileceğini anlatan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Acil Tıp Uzmanı Dr. Özgür Çevrim, heimlich manevrasının temel prensipleri ve doğru uygulama yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Çevrim, acil durumlarda etkili müdahale için toplumu bilinçlendirme çağrısında bulundu.

Özgür Çevrim, kısmi veya tam tıkanma durumlarında Heimlich manevrasının uygulanması gerektiğini belirterek, şu şekilde açıkladı:

“Bir elimizi kişinin göğsüne koyup, solunum yolunu hafifçe aşağıya çekerek iki kürek kemiğinin ortasına bir saniye boyunca beş kez vurmalıyız. Kişinin tıkanıklığını aşamadıysak kişinin arkasına geçip iman tahtası dediğimiz bölgesine yumruğumuzu koyup öbür elimizle de yumruğumuzu tutup beş kere arka arkaya baskı uygulayarak oluşan negatif basınçla o maddeyi çıkarmamız gerekmektedir."