İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Coşkun Necati Arabacı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Cehennem Melekleri” operasyonu

Kamuoyunda “Hells Angels (Cehennem Melekleri)” olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Arabacı’nın, 5 Ekim’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği tespit edilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havaalanında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma genişliyor

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Arabacı’nın bağlantılı olduğu kişiler ve örgüt faaliyetleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Emniyet birimleri, suç gelirlerinin aklanması ve yurt dışı bağlantılarına dair yeni delillerin incelendiğini belirtti.