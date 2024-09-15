Sakarya’nın Hendek ilçesinde Oba Makarna fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yaralanan işçi Zafer Emanet, yaşadığı dehşet verici anları anlattı. Patlama, fabrikada büyük bir yıkıma ve yangına yol açarken, olayın şiddeti ve etkileri çevredeki herkes tarafından korkuyla karşılandı.

"Üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız havaya uçtu"

Zafer Emanet, patlama anını ve sonrasını şu şekilde tarif etti: “Patlama o kadar büyük bir şiddette oldu ki, üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız havaya uçtu. O anda işimi yapıyordum, bir anda 4 saniyeliğine beyaz bir ışık parladı. Kafamı çevirdiğimde her şey yerle bir olmuş ve içerisi yanıyordu. Biz içeride mahsur kaldık ve çıkamadık. Bir süre orada sıkışıp kaldık.”

Patlamanın ardından olay yerinde koşuşturma

Patlama saat 13.15 sularında gerçekleşti ve ardından fabrikanın çeşitli bölümlerinde büyük bir yangın çıktı. Sakarya ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangını kontrol altına almak ve yaralılara yardım etmek için ekipler hızla müdahale etti.

Yaralıların durumu ve hastanelerdeki müdahale

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını duyurdu. Sakarya Valiliği’nden yapılan son açıklamadaysa, toplam 25 kişinin yaralandığı ve bunlardan 6’sının ağır durumda olduğu belirtildi. Ayrıca, 2 yaralının entübe edildiği ifade edildi. Yaralı işçilerden 7’si Kocaeli Şehir Hastanesi’ne, 8’i ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanelerde tedavi süreci devam ederken, yakınları hastane önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Yakınlardan duygusal anlar

Patlamada yaralanan Zafer Emanet’in annesi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a sarılarak gözyaşı döktü. Başkan Alemdar, yaralıların ailelerini teskin etmek ve onlara destek olmak amacıyla hastane önünde bulundu.