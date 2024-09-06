Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formasını terleten Henry Onyekuru 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Kariyerini Suudi Arabistan Lig'i takımı Al-Fahya'da sürdüren Nijeryalı forvetin Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi. 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi. Bir dönemler aynı sahada forma giyen iki isim şimdi de Eyüpspor'da buluşacak.

Fanatik'in haberinde Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibinin yıldız futbolcuyla ilk teması kurduğu ve transfer görüşmelerinin başladığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibiyle 34 maça çıkan Onyekuru, 11 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.