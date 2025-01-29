Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, şirketin %65,4’lük A ve B grubu hisselerinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz’ye devrinin tamamlandığını resmen duyurdu. Nasdaq Borsası’na bildirilen anlaşma, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Yetkili kurumlar onayladı

17 Ekim 2024’te imzalanan hisse alım sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylandı. Yazılı izinlerin tamamlanmasıyla birlikte dev satış işlemi resmen sonuçlandı.

1,1 milyar dolarlık dev anlaşma

Hisse devrinin toplam 1 milyar 127 milyon dolar olduğu açıklandı. Bu tutarın:

600 milyon doları işlem kapanışında nakit olarak ödendi.

526,9 milyon dolarlık kısmı ise kapanış tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenecek.

Anlaşmaya göre Hepsiburada ve Kaspi.kz, bağımsız marka kimliklerini ve operasyonel yapılarını koruyarak faaliyet göstermeye devam edecek.

Hisse devrinin ardından Hepsiburada Olağanüstü Genel Kurulu, 31 Ocak’ta düzenlenecek. Toplantıda, şirketin yeni yönetim kurulu belirlenecek ve Kaspi.kz temsilcileri olan Mikheil Lomtadze, Tengiz Mosidze, Yuri Didenko, Pavel Mironov ve Sandro Berdzenishvili’nin yönetim kuruluna katılması oylanacak.