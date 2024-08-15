“Eskiyi Kapında Yenile” servisi, Türkiye’nin 81 ilinde telefon yenileme sürecini online platforma taşıyarak büyük bir kolaylık sağlıyor.

Eski telefonlar yenileniyor, yeni teknoloji kapıda

Hepsiburada’nın yeni hizmeti, kullanıcıların eski telefonlarını pratik bir yöntemle yenisine dönüştürmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, yeni telefonlarını seçtikten sonra eski telefonlarının bilgilerini ve durumunu belirtiyor. Sistem, telefon için bir ön teklif sunarak indirim tutarını anında siparişe yansıtıyor. Teslimat aşamasında, HepsiJET ekipleri eski telefonu kontrol edip onayladıktan sonra yeni telefonu teslim ediyor ve eski cihazı alarak süreci tamamlıyor.

HepsiJET ile ülke genelinde hızlı ve güvenli teslimat

Güvenilirlik ve hız: HepsiJET, hizmet sürecinde kapıda yenileme kolaylığı sunarak eski telefonların değerlendirilmesinde ve yeni cihazların teslimatında güvenilir bir hizmet sağlıyor.

Ertelenmeyen teslimat: Yeni cihazların yüzde 85’i HepsiJET’in hızlı ve güvenli dağıtım ağı sayesinde ertesi gün teslim edilebiliyor.

Döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilirliğe katkı

Teslim alınan telefonlar, uzmanlar tarafından yenilenip tekrar satışa sunuluyor. Hepsiburada, bu hizmetle kaynakların verimli kullanımını teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Ayrıca, kullanıcılara ekonomik ve güvenli ikinci el telefon satışı da mümkün kılıyor.

Basın toplantısı detayları

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara en iyi hizmeti sunmak bizim önceliğimiz. Elektronik alışverişinde müşterilerimize uçtan uca sunduğumuz hizmetler, Hepsiburada’nın yalnızca bir satış platformu değil, aynı zamanda kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran bir teknoloji partneri olduğunu gösteriyor” dedi.

Hizmet hedefleri ve iş birliği

Hepsiburada Mobil Kategoriden Sorumlu Grup Direktörü Murat Atamer, “Yıl sonuna kadar 50 bin telefon değişimini kapıda tamamlamayı hedefliyoruz” diyerek, kullanıcı memnuniyetine verdikleri önemi vurguladı. “Eskiyi Kapında Yenile” hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Yenileme Yetki Belgesi’ne sahip yerli girişim Getmobil ile iş birliği yapılarak hayata geçiriliyor. Bu iş birliği, yerli girişimlere verilen desteğin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.

Yenilikçi hizmetin özellikleri

Geniş erişim: Türkiye’nin 81 ilinde hizmet.

Hızlı ve güvenli süreç: Online işlem, kapıda değişim.

Çevre dostu: Döngüsel ekonomiye katkı.

Yerli iş birliği: Getmobil ile ortak çalışma.

Hepsiburada, bu yenilikçi adımla, e-ticaret sektöründe fark yaratmayı ve kullanıcılarına en yeni teknolojileri en uygun koşullarda sunmayı sürdürüyor.