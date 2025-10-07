Türkiye merkezli Heyal Holding, Özbekistan Merkez Bankası’na bağlı NBU Bank ile stratejik ortaklığa imza attı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hayata geçirilecek proje kapsamında, yıllık 1 ton altın işleme kapasitesine sahip modern bir tesisin kurulması planlanıyor.

Yeni kurulacak şirketin ismi “Altay” olarak belirlendi. Ortaklık yapısı ise %80 Heyal Holding ve %20 NBU Bank şeklinde oluşturuldu.

Heyal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahdettin Heyal, “Heyal Holding olarak, uluslararası yatırımlarımızda kalıcı değer üretmeyi hedefliyoruz. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen bu proje, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik bağları güçlendirecek. ‘Altay’ markasıyla yalnızca bir üretim tesisini değil, aynı zamanda bölgenin geleceğini şekillendirecek bir vizyonu inşa ediyoruz.” dedi.

Tamamlandığında, Altay şirketi Özbekistan’ın madencilik sektöründe öncü rol üstlenerek istihdam, ihracat potansiyeli ve katma değer yaratacak.