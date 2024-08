Deadline'ın haberine göre, 2022'de piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı oyununda Gus rolünü üstlenen Smoove'un dizide rol alma ihtimali yüksek ancak henüz resmi olarak kadroya katılmadı. Smoove, Date Night ve Spider-Man: Far From Home gibi filmlerdeki rollerinin yanı sıra Max dizisi Harley Quinn, Teen Titans Go! ve Teenage Mutant Ninja Turtles (2012) gibi projelerde de sesiyle yer aldı.

"Vegan olarak balığın kendini savunma hakkı olmalı!"

"Squanch Games ilk olarak JB Smoove'a (kendimden üçüncü şahıs olarak bahsetmeyi severim) inanılmaz video oyunları High on Life'ta bir karakteri seslendirmesi için ulaştığında ilk sorum karakterimin neye benzediğiydi. Bana ateş eden bir balık olacağımı söylediler... ki bu benim için çok mantıklıydı! Bir vegan olarak bir balığın kendini savunma hakkına sahip olması gerektiğini düşünüyorum! Öyle değil mi?! Şimdi de Squanch Games ve Striker Entertainment ile birlikte High on Life'ı diziye dönüştürmek için ortaklık kurduğuma göre bu kaçınılmaz bir şeymiş gibi geliyor!

"Beni oyun evrenine katılmam için davet ettiler ve şimdi de TV dünyasına geçmelerine yardımcı oluyorum! Bu, oyunun oyunu tanıması gibi bir durum! High on Life vahşi, tuhaf ve harika bir oyundu ve bu dizi de bunlardan çok daha fazlası olacak! Benim gibi unutulmaz karakterlerle uzay boyunca gülmeye hazır olun! Biz buradayız ve başlamaya hazırız!"

Oyunun potansiyeli büyük

High on Life, 2022'nin sonlarında PC ve Xbox için yayınlandı ve Temmuz 2023'te PlayStation konsollarına geldi. Ardından Ekim ayında High on Knife adlı bir hikaye DLC içeriği aldı. Oyun, oyuncular tarafından oldukça beğenildi ve eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler aldı.

Animasyon dizisi hakkında bilinenler

Çıkış Tarihi: Animasyon dizisinin henüz bir çıkış tarihi yok.

Oyuncu Kadrosu: Oyuncu kadrosuna kimlerin katılacağı resmi olarak onaylanmadı. Ancak oyun, Tim Robinson, Michael Cusack, Mike Stoklasa, Zach Hadel, Tom Kenny, Nolan North gibi önemli yıldızlara ev sahipliği yapmasıyla hatırlanıyor.