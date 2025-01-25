Birleşik Krallık’ta süpermarket ve bakkalların hijyen standartlarına uyup uymadığına dair yapılan denetim sonuçları gündeme bomba gibi düştü. Daily Mail’in haberine göre, aralarında Sainsbury's, Tesco, Morrisons, Lidl ve Asda gibi büyük zincirlerin de bulunduğu marketlerden bazıları hijyen testlerini geçemedi.

Doğu Londra’nın Leyton bölgesindeki bir Sainsbury's ve Chingford’daki bir Morrison's mağazası sıfır puan alarak en kötü dereceye sahip oldu. Toplamda 287 marketin bu kategoriye girdiği belirtiliyor.

İnteraktif harita ile tüketiciler uyarılıyor

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından hazırlanan interaktif harita, kullanıcıların kendi bölgelerindeki marketlerin hijyen durumunu kontrol etmesini sağlıyor. Harita, sıfırdan beşe kadar derecelendirilen marketlerin detaylarını ve neden başarısız olduklarını gösteriyor.

Her 40 marketten biri hijyen kurallarına uymuyor

Verilere göre, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’daki marketlerin %2,5’i hijyen standartlarına uymayacak kadar kötü durumda. Müfettişler, denetimlerde fare, kedi ve köpek gibi hayvanların marketlerde dolaştığını tespit etti. Bu durum, hayvanların gıda reyonlarına yaklaşmasını önlemek amacıyla yetkililerin alarma geçmesine neden oldu.

Düzenli güncellemeler başlıyor

Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan bir araştırmada, 50.000’den fazla gıda hizmeti veren firmanın hiç denetlenmediği ortaya çıkmıştı. Bu skandalın ardından 23 Ocak 2025 itibarıyla verilerin her ay güncellenerek kamuoyuna sunulacağı açıklandı.