Aydın'ın Söke ve Yenipazar ilçelerinde, çeşitli suçlardan aranan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar sonucunda, suç dosyası bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

Söke’de operasyon

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, Yenidoğan Mahallesi'nde aranan K.S. isimli şahıs yakalandı. K.S., hırsızlık suçlarından iki dosyaya sahip olup, "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunuyor. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Yenipazar’da operasyon

Yenipazar ilçesi Direcik Mahallesi'nde yapılan operasyonda, A.K. isimli şahıs gözaltına alındı. A.K., resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranıyordu. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K., jandarma tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.