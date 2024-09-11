Üretici, bu büyük boyutlardaki kabakları satışa sunmak için uygun bir müşteri kitlesi arıyor.

Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Fahrettin Demir, ilçenin Bağlaryanı mevkiinde kiraladığı 8 dönümlük tarlada bu yıl Arıcan 97 cinsi bal kabağı üretimine yöneldi. Geleneksel tarım yöntemlerinin yanında ilk kez damlama sulama sistemi kullanan Demir, gübre olarak sadece hayvan gübresi kullanıp ilaçlama yapmaktan kaçındı. Bu doğal üretim yöntemi sonucunda, tarlasında yaklaşık 20 ton devasa bal kabağı yetiştirdi.

Demir, yetiştirdiği bal kabaklarının boyutlarının alışıldık pazar şartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle pazarda satışının zor olduğunu dile getiriyor. "Bu yıl ilk defa damlama sulama sistemi kurdum ve bunun sonucunda devasa boyutlara ulaşan bal kabakları elde ettim. Ancak bu büyüklükteki ürünlerin satışını yapmak oldukça zor olacak. Toptan satış için lokanta ve aş evleriyle iletişime geçmeyi düşünüyorum" diyen Demir, pazarlama konusunda çözüm arayışında.

Kütahya ve çevresinde büyük boyutlardaki bal kabaklarıyla tanınan Fahrettin Demir, önümüzdeki bir ay içinde hasada başlayacak. Ancak, bu dev kabaklar için pazar bulamama kaygısı üreticiyi düşündürüyor.