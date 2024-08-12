Programa, Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, kurum amirleri, muhtarlar, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

"Öğrencilerimiz Kur’an-ı Kerim öğrendi"

Program, Kütahya Ulu Cami İmam Hatibi Mehmet Ali Sarı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl düzenlediği Yaz Kur’an Kursları programını bu yıl da ilçemizde, Kaymakamımızın himayelerinde gerçekleştirdik. Hem merkezde hem de köylerdeki camilerimizde verilen kurslarla öğrencilerimiz Kur’an-ı Kerim öğrendi ve dini bilgilerini pekiştirdi. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim’in manası üzerinde de durarak çocuklarımızın bu kutsal metnin anlamına hâkim olmalarını sağladık. 9 Eylül’de başlayacak 4-6 yaş Kur’an Kurslarımıza yoğun ilgi var. Üç sınıfımız dolmak üzere, dördüncüsünü de açacağız. Kışın bayanlara yönelik kurslarımız da devam edecek” dedi.

Tören sırasında Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ezan, Kur’an-ı Kerim, ilahi ve sureler okudu. Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Hatim Duası öncesinde yaptığı konuşmada, “Adem aleyhisselâm’dan kıyamete kadar devam edecek hak-batıl mücadelesinde hakkın temsilcisi olan tüm hocalarımıza, çocuklarımıza ve yavrularımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program sonunda katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.