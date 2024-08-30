Çinli telekom devi Huawei, 2024 yılının ocak-haziran dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı ve bu dönemde gelirlerini yüzde 34,3 artırarak 58,8 milyar dolara yükseltti.

Huawei’den güçlü finansal performans

Huawei'nin yılın ilk yarısına dair finansal sonuçları, şirketin piyasadaki gücünü ve inovasyon stratejilerinin başarısını ortaya koyuyor. Çinli teknoloji devinin gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,3 artarak 417,5 milyar yuana (58,8 milyar dolar) yükseldi. Bu artış, özellikle akıllı telefon pazarındaki yeni modellerin etkisiyle gerçekleşti. Net kâr ise yüzde 17,8’lik bir artışla 54,9 milyar yuana (7,7 milyar dolar) ulaştı.

Huawei, bireysel ürün gruplarının satış detaylarını paylaşmazken, yönetim kurulu başkanı Eric Xu, şirketin yılın ilk yarısındaki performansının tahminlerle uyumlu olduğunu belirtti. Bu güçlü finansal sonuçlar, şirketin stratejik hedeflerine olan bağlılığını ve piyasa şartlarına hızlı adaptasyon yeteneğini gösteriyor.

Mate 60 Pro ile akıllı telefon pazarında zirvede

Huawei, Ağustos 2023'te Mate 60 Pro serisini Çin'de piyasaya sürerek, yerel akıllı telefon pazarında lider konuma yükseldi. Bu gelişme, Huawei'nin, ABD'nin teknoloji ihracatına yönelik kısıtlamalarına rağmen, yenilikçi çözümler sunarak pazarda nasıl güçlü kalabildiğini gösteriyor. Çin hükümetinin, teknoloji bağımsızlığı ve yerel üretimin artırılması yönündeki stratejisi, Huawei'nin bu başarısında önemli bir rol oynuyor.

ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımları, şirketin Google Android işletim sistemine erişimini kısıtladı. Ancak Huawei, bu duruma hızlı bir şekilde yanıt vererek kendi mobil işletim sistemi olan "Harmony OS"yi geliştirdi. Ayrıca, Huawei’nin cihazları, ABD'nin çip ihracatına yönelik kısıtlamaları nedeniyle Çin’de üretilen çipleri kullanıyor. Bu stratejik hamleler, Huawei'nin küresel teknoloji yarışında güçlü kalmasını sağlıyor.