Türkiye’den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalananların 9’unun terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

9'u terör örgütü, 7'si FETÖ üyesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudut güvenliğini sağlamak amacıyla yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 2'sinin ise PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.