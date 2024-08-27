Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yakın dostu ve televizyoncu Acun Ilıcalı'yı sosyal medya hesabında takipten çıkardı. İkilinin arasındaki bu hareket, sosyal medyada dikkat çekti. Avşar, daha önce Acun Ilıcalı için "Ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, Avşar'ın Instagram'dan Ilıcalı'yı takip etmeyi bıraktığı görüldü. Ancak, bu durumun ardından kısa süre içinde Avşar, Ilıcalı'yı yeniden takibe aldı. İkili arasındaki dostluk, yıllardır sürüyor ve birlikte çeşitli projelerde de yer aldılar.

Hülya Avşar, YouTube kanalındaki programı ve Uğur Yücel ile başrolünü paylaştığı "Aşkın Dünkü Çocukları" filmi ile gündemdeki yerini korurken, sosyal medyadaki bu hareketlilik hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Avşar ve Ilıcalı'nın uzun süreli dostlukları, yaz aylarında Ayvalık'taki Avşar'ın evinde bir araya gelmeleriyle devam etti.