Yeşilçam dönemi sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 1 Eylül’den bu yana Bodrum’da tedavi gören ünlü oyuncu, zatürre ve enfeksiyonlar nedeniyle son dönemde ciddi bir sağlık krizi yaşadı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine acil müdahale ihtiyacı doğdu ve Akın, ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi. Akın’ın sağlık durumu, sevenlerinde ve sinema dünyasında büyük bir endişe yarattı.

"Dualarım seninle"

Filiz Akın’ın tedavi süreciyle ilgili gelişmeler sürerken, yakın dostu Hülya Koçyiğit’ten anlamlı bir paylaşım geldi. Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarım seninle" diyerek, Akın için olan desteğini ve duygusal bağını ifade etti. Bu paylaşım, dostluklarının ne kadar derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.