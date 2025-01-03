Orta Doğu'daki çatışmalar giderek şiddetleniyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Gazze'deki saldırılarına devam ederken, bölgedeki gerilim Yemen ve Suriye'ye de sıçradı. İran destekli Husi milisleri, İsrail ordusunun hava saldırılarına füze ve İHA ile karşılık verdi. Son yapılan operasyonlar, İsrail'in Tel Aviv bölgesindeki elektrik santralinin hedef alınmasıyla dikkat çekti. Husilerin, İsrail'e yönelik saldırılarının detayları ortaya çıktı.

Husiler, İsrail'e misilleme yapıyor

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarına karşılık olarak füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi. Husiler, özellikle İsrail’in Yemen’e yönelik saldırılarına yanıt olarak, 2023 yılı Ekim ayında Tel Aviv’deki elektrik santralini hipersonik balistik füzelerle hedef aldı. Hedefin başarılı bir şekilde imha edildiği bildirildi.

Tel Aviv elektrik santrali hipersonik füzeyle vuruldu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yapılan operasyonların detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Seri, "İlk operasyonda, Yafa bölgesinin doğusunda bulunan Tel Aviv elektrik santralini hipersonik balistik füzeyle hedef aldık ve başarıyla imha ettik," dedi. Bu saldırı, İsrail’in enerji altyapısına yönelik yapılan ilk saldırılardan biri olarak kayda geçti.

Yafa bölgesindeki askeri hedefler İHA ile vuruldu

Husiler, ikinci operasyonlarında ise Yafa bölgesindeki askeri hedeflere insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Seri, İHA ile yapılan saldırının da başarıyla sonuçlandığını ve hedefin imha edildiğini belirtti.