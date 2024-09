Ian McKellen, Gandalf karakteri olarak The Hunt for Gollum filmleri için geri dönmesi istenen ünlü oyuncu olarak gündemde. Ünlü aktör, Warner Bros'un Gandalf'ı sadece Gollum'u merkeze alan 2026 filmine dahil etmekle kalmadığını, aynı zamanda bu ikonik role üçüncü kez dönmesini de istediğini açıkladı. McKellen, Big Issue'ya verdiği demeçte, karakteri tekrar canlandırmak için görüşmelerin başladığını ancak henüz senaryonun yazılmadığını belirtti. 85 yaşındaki aktör, yaşının ilerlemediği sürece Gandalf olarak geri dönmeye açık olduğunu daha önce de dile getirmişti.

Diğer yıldızlar da dönebilir

Gollum'un merkezde olacağı film, The Hunt for Gollum olarak biliniyor ve Andy Serkis'in de bu projeye dahil edilmesi planlanıyor. Serkis, bu yeni filmde Orta Dünya'yı yeniden canlandırmak istediklerini ve kendisinin yönetmenlik yapmasının talep edildiğini söyledi. Bu süreçte, Aragorn'u canlandıran Viggo Mortensen'in de geri dönmeye açık olduğu ancak henüz resmi bir teklif almadığı belirtiliyor.

Yüzüklerin Efendisi evreni, Hobbit Üçlemesi ve Amazon'un Güç Yüzükleri dizisi gibi projelerle genişlemeye devam ediyor. Dizinin ikinci sezonu devam ederken, 2024'te yayınlanacak olan The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim anime filmi de bu genişlemenin bir parçası olacak.