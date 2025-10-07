İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin birlik ve dayanışma ruhunu desteklemek amacıyla düzenlenen İAOSB Yaza Veda Gecesi, bu yıl İzmir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen anaokulu projesine destek sağlamak amacıyla İAOSB sanayicilerini bir araya getirdi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), İAOSB Vakfı Kadınlar Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen geleneksel Yaza Veda Gecesinde sanayiciler, iş insanları ve bölge paydaşlarını buluşturdu.

03 Ekim 2025 tarihinde İAOSB Laura Sanayici Aktivite Merkezi'nde etkinlik alanında gerçekleştirilen geceye, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı H. İbrahim Gökçüoğlu, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, ve çok sayıda sanayici katıldı.

Gecede, İAOSB Sabahat Dirin Anaokulu Projesi'ne katkı sunan bağışçılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Dirinler Ağır Sanayi Makinaları İşleme ve Ticaret A.Ş., projeye en yüksek bağışı yaparak okulun isim sponsoru oldu. Anaokulunun sekiz dersliğine destek veren firmalar, yaptıkları bağışlarla dersliklere adlarını verdiler. Ayrıca, okul binasında yer alan 'İyilik Duvarı'na tuğla bağışı yaparak katkıda bulunan destekçilere sertifikaları verildi.

'Kadınların Gücüyle Hayat Bulan Bir Proje'

Açılış konuşmasında İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Kadınlar Kulübü'nün bölgeye kazandırdığı İAOSB Sabahat Dirin Anaokulu'nun önemine dikkat çekti.

Yağmur nedeniyle programın kapalı alanda gerçekleştiğini belirten Karace, sözlerine şu şekilde başladı:

'Bu güzel geceyi bahçede yapmayı planlamıştık ama yağmur nedeniyle kapalı alandayız. Yine de böylesine sıcak ve samimi bir ortamda bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.'

Kadınlar Kulübü'nün projeye öncülük ettiğini vurgulayan Karace, şöyle devam etti:

'Yaklaşık 10 ay önce Kadınlar Kulübümüz yönetim kurulunu ziyaret ettiğinde, çalışan annelerin doğum sonrası iş hayatına dönebilmesi için uygun maliyetli bir anaokuluna ihtiyaç olduğunu dile getirdiler. Biz de hemen bu konuyu gündeme aldık. Kadınlar Kulübümüz, projenin mimarisinden detaylarına kadar büyük bir özveriyle çalıştı. Ortaya harika bir okul çıktı.

Kadınların emeğiyle bu proje sadece bir bina değil, bir dayanışma örneği oldu.'

Başkan Karace, Kadınlar Kulübü üyelerine ve projeye gönül veren tüm sanayicilere teşekkür ederek sözlerini, 'Bu okul, birlikte üretmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın bir simgesi olacak,' ifadeleriyle tamamladı.

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Karabağlı: 'Kadın Yoksa Hayat Yok'

İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise konuşmasında sanayicilerin birlik içinde hareket etmesinin önemini vurguladı:

'Bu tür etkinlikler, bir arada olmanın ve dayanışmanın gücünü hatırlatıyor. Bu birlik ve beraberlik sayesinde, birbirimizle iş birliği fırsatlarını da yaratarak büyüyeceğiz. Sosyalleşerek, güçlenerek yarınlara daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz.

Kadınlar Kulübümüz bu proje ile müthiş bir işe imza attılar. Kadın yoksa hayat yok; kadınların eli değmezse bu iş olmaz. Çünkü her alanda olduğu gibi, üretimde de kadın emeği yaşamın devamlılığını sağlar. Bugün yeşil dönüşümden, karbon ayak izinden söz ederken; kadının ayak izi yoksa geriye kalan her şeyin anlamsız olduğunu görüyoruz.

Sayın Başkanımızı ve Yönetim Kurulumuzu bu anlamlı organizasyon için kutluyorum.'

Bağışçılara plaket, sanatçılara teşekkür

Gece, açılış konuşmalarının ardından İAOSB Sabahat Dirin Anaokulu bağışçılarının plaket takdim töreniyle devam etti.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Vakfı Kadınlar Kulübü tarafından, geceye sahne performansıyla renk katan sanatçı Alya'ya çiçek ve seramik takdim edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ Yusuf Gürel sahne alarak konuklara keyifli anlar yaşattı.

Birlik, dayanışma ve teşekkür gecesi

İAOSB'nin geleneksel Yaza Veda Gecesi; sanayicilerin, iş dünyasının ve bölge paydaşlarının bir araya gelerek hem dayanışmayı pekiştirdiği hem de eğitime destek veren bağışçılara teşekkür ettiği anlamlı bir gece olarak hafızalarda yer etti.