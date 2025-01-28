İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’deki temel atma töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, iktidarın yaklaşan seçimleri yargı eliyle dizayn etmeye çalıştığını ileri sürerek, “Önümüzdeki seçimleri yargı eliyle dizayn etmek istiyorlar. Koltuk davası o kadar gözlerini bürümüş ki, siyasetin millete hizmet olduğunu unuttular” dedi.

"Hizmetlerimize engel olmaya çalışıyorlar"

İmamoğlu, göreve geldiği günden itibaren kendisinin ve ekibinin halkın hakkını savunma kararlılığında olduğunu belirterek, “Hizmetlerimizi engellemeye çalışanların taktiği ‘Biz yapamıyoruz, yapana engel olalım’ oldu. Projelerimizi bekletiyorlar veya izin vermiyorlar,” ifadelerini kullandı. İktidarın bu taktiği her geçen gün yeni bir şekilde dönüştürmeye çalıştığını vurgulayan İmamoğlu, bir yandan da siyasetin dışına çıkarmak için dava ve soruşturmaların açıldığını söyledi.

"Kimse bizi yıldıramaz"

İmamoğlu, sözlerinin devamında, kendisine yönelik yapılan tüm engellemelere rağmen durmayacaklarını belirtti. “Kimse bizi yıldıramaz, bu yoldan döndüremez,” diyen İmamoğlu, “Benim yol yürüyüşümün bir bedeli var; her dakika hizmet etme bedeli. Bundan geri dönmeyiz. Yolumuz açık olsun” şeklinde konuştu.

"Tam yol ileri"

İmamoğlu, halkla birlikte, güç birliği yaparak hiçbir engeli aşamayacaklarını vurguladı. “Milletimizle kol kola verdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok. 2019’da bunu Türkiye’ye ispat ettik,” diyen İmamoğlu, ekibinin tek kişilik oyunlardan ziyade halkla birlikte, coşkulu bir mücadeleye hazır olduğunu ifade etti. “Biz horon gibi halay gibi kol kola olmaya, coşkulu bir oyun oynamaya hazırız. Tam yol ileri” dedi.