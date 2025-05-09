İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet İlhan Gülay, çelişkili üç ifade sonrası ev hapsi şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gülaylar Group İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay, 24 saat içinde üç farklı ifade verdi. Çelişkili ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla ev hapsine alınarak serbest bırakıldı.

Üç farklı ifade, bir tahliye

Nişantaşı City's, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi şirketlerin sahibi olan Mehmet İlhan Gülay, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gülay'ın, savcılık aşamasında üç ayrı ifade verdiği ortaya çıktı.

İlk ifadesinde, rüşvet iddialarını reddederek "İmar süreci AKP döneminde başladı" diyen Gülay, ikinci ifadesinde "Benden rüşvet istendi, protokolü zorla imzalattılar" diyerek bazı bürokrat ve siyasilerin isimlerini verdi.

İfadelerde isim değişikliği dikkat çekti

Cezaevinden yazılı olarak ilettiği üçüncü ifadesinde ise daha önce verdiği bazı isimleri çıkarıp yerine yenilerini ekleyen Gülay, bu ifadesini savcı huzurunda tekrarladı. Bu son beyanında, "İBB beni de mağdur etti, ben de şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Ev hapsiyle serbest bırakıldı

Avukatı aracılığıyla tutukluluğuna itiraz eden Gülay için savcılık, adli kontrolle tahliye mütalaası verdi. Mahkeme, Gülay'ın ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.