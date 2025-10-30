İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB’ye yönelik siyasi casusluk ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı ve İletişim Koordinasyon Merkezi çalışanı 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Milyonlarca kullanıcının verisi sızdırılmış

Savcılık tarafından yürütülen incelemede, “İstanbul Senin” isimli mobil uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye aktarıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcının verilerinin “Darkweb” üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Ayrıca, aynı uygulama içerisinde yer alan “İBB Hanem” isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan isimler belli oldu

Yapılan incelemelerde, verilerin işlenmesi ve yurtdışına aktarılmasında rol oynadığı belirlenen:

Sezgin Paydaş (İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı),

İsmet Korkmaz (İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı),

Ulaş Yılmaz (İletişim Koordinasyon Merkezi),

ve bir diğer şüpheli hakkında,

“Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma” ve “suç örgütüne üye olma” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Ekrem İmamoğlu’nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütü” kapsamında yürütülen soruşturmada, veri sızıntılarına ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Savcılık açıklamasında, “Söz konusu tespitlerle ilgili olarak İBB iştiraki 6 şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında daha önce gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 6’sı tutuklanmıştı. Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili yeni gözaltıların ardından soruşturmanın genişletileceği öğrenildi. Başsavcılık, yeni delil ve dijital materyallerin incelendiğini, kamuoyunun gelişmelerden haberdar edileceğini açıkladı.