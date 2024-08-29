İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazası hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kazanın detayları

İBB’den yapılan açıklamada, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü Metrobüs Hattı üzerinde yaşanan kazada 1 yolcunun hayatını kaybettiği, yaralananların ise çoğunun ayakta tedavi edilerek sağlık kuruluşlarından taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.

Kazanın nedenine ilişkin ilk incelemelerde, metrobüs hattında yürütülen Beyaz Yol Çalışmaları sırasında İETT Denetim Aracı ve diğer uyarıcı işaret ve dubaların, şoförler tarafından geç fark edilmesinin ve ani manevraların etkili olduğu değerlendiriliyor. Metrobüs şoförünün, bu uyarıcıları geç fark ederek ani bir manevra yaptığı belirtilirken, kazadan önce diğer metrobüs araçlarının aynı yol ayrımından güvenli geçiş yaptığı vurgulandı.

Soruşturma ve yardım

Kazayla ilgili teknik ve idari soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü açıklamada, yaralı yolcuların durumu ve tedavileriyle ilgili İBB ve İETT birimlerinin yakından ilgilendiği ifade edildi. İBB, vefat eden yolcunun yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.