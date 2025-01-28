Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Kültür ve Edebiyat Kulübü’ olarak Nazilli Devlet Hastanesi’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiler.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi için bulunan çocuk servisinde minik çocuk hastalara masallar okudular.

Masalların büyülü dünyasında kısa bir yolculuğa çıkan Nazilli Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi görmekte olan çocuklar, bu etkinlik sayesinde hem keyifli vakit geçirdi hem de moral depoladılar.



Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okudukları masallarla NDH. Çocuk servisinde tedavi görmekte olan ve serviste yatan çocukların yüzlerinde tebessüm oluştururken, çocukların ailelerinden ve hastane personelinden de büyük takdir topladı.

Proje kapsamında düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklara küçük hediyeler de dağıtılarak bu anlamlı gün daha da özel hale getirildi. İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü üyeleri, bu tür etkinliklere devam ederek sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirttiler. Nazilli Devlet Hastanesi başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya ve hastane yöneticileri de Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin hem çocuklar hem de hastane atmosferi için önemli olduğunu vurguladılar.