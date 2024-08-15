Türk sinemasının usta oyuncusu Aydemir Akbaş, uzun süredir devam eden kanser mücadelesinde zor bir dönemeçten geçiyor. Ünlü oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakımda tedavi görüyor

Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen isimlerinden Aydemir Akbaş, bir kez daha sağlık sorunlarıyla gündemde. 88 yaşındaki Akbaş, daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserini atlatmıştı. Ancak, son gelen haberlere göre ünlü oyuncu yeniden kanserle mücadele ediyor ve bu nedenle hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın halde bulunan Akbaş, acilen yoğun bakıma alındı.

İbrahim Tatlıses’ten duygusal açıklama

Aydemir Akbaş’ın yakın dostu olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akbaş’ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Hayranlarından destek mesajları

Akbaş’ın yoğun bakımda olduğunu öğrenen hayranları, sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşarak usta sanatçıya moral vermeye çalıştı. Akbaş, yıllar boyunca Türk sinemasında ve tiyatrosunda önemli roller üstlenmiş, mizahi ve dram dolu performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Sağlık durumu yakından takip ediliyor

Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu, sanat dünyası ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü oyuncunun daha önceki hastalıkları karşısında gösterdiği mücadele, onun ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduğunu gözler önüne serse de, hayranları bu zor dönemde onun yanında olduklarını ifade ediyorlar.