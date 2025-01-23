Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun süredir Bodrum'da dinleniyor. Geçtiğimiz günlerde, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile bir araya gelerek, ailece keyifli bir gün geçirdi. Elif Ada, sosyal medya hesabından anne ve babasıyla birlikte çektirdiği kareleri paylaşarak, "Bodrum’un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik" notunu düştü. Paylaşımda Elif Ada’nın babası İbrahim Tatlıses’e benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Yangından dolayı konserini iptal ettiğini açıkladı

Son olarak ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından üzüntüsünü dile getiren Tatlıses, Bodrum’daki evinde dinlenmeye devam ediyor. Ayrıca, Kartalkaya’daki yangın felaketi nedeniyle 24 Ocak'ta planlanan konserini ertelediğini duyurdu. Tatlıses, “Hepimizi derinden üzen yangın felaketi nedeniyle konserimiz ertelenmiştir. Yüreğimiz felaketten etkilenen vatandaşlarımızla. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.