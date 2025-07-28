Edremit’in İbrahimce Mahallesi’ne sosyal ve kültürel amaçlarla kullanılmak üzere taziye evi inşa ediliyor. Hayırsever iş insanı Ayhan Bülbül’ün üstlendiği projenin protokolü, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile iş insanı arasında imzalandı.

Edremit Belediyesi alan tahsis etti

Taziye evi 550 ada 102 parselde, 322 metrekarelik alanda Edremit Belediyesi tarafından tahsis edilen arsaya inşa edilecek. Yapı, taziye, hayır yemeği, toplantı ve sosyal-kültürel etkinliklerde kullanılacak.

Muhtar sürece destek verdi

Projenin gerçekleşmesinde İbrahimce Mahalle Muhtarı Korkmaz Küfrevi önemli rol oynadı. Muhtar Küfrevi, hayırsever Ayhan Bülbül ile Edremit Belediyesi arasında iletişim sağlayarak taziye evinin yapılmasını sağladı.

İnşaat yıl sonunda tamamlanacak

Taziye evi, merhum babası adına yaptırılan bir proje olarak hayırsever tarafından desteklendi. Edremit Belediyesi, çevre düzenlemesini üstlenecek. İnşaatın 2025 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Başkan Ertaş hayırsevere teşekkür etti

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “İlçemizde hayırsever desteğiyle sağlık, eğitim ve sosyal yatırımları sürdürüyoruz. İbrahimce Mahallesi’nde taziye evi projesiyle sosyal alanlar artacak. Bu anlamlı katkı için Ayhan Bülbül’e teşekkür ederim” dedi.

Hayırsever desteği ve belediye iş birliği ile İbrahimce Mahallesi’nde önemli bir sosyal tesis kazandırılmaya devam ediyor.