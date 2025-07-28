Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma’nın yüksek maaş talebi nedeniyle yolları ayırma noktasına gelirken, yeni kaleci transferinde rotasını Lille’in genç file bekçisi Lucas Chevalier’e çevirdi. Fransız kulübü, 23 yaşındaki kalecinin transferi için Lille ile anlaşma aşamasına geldi.



Donnarumma Krizi, Yeni Kaleci Arayışını Hızlandırdı

2026 yazında sözleşmesi sona erecek Gianluigi Donnarumma ile yeni kontrat görüşmelerinde yaşanan maaş anlaşmazlığı, PSG'yi alternatif arayışına yöneltti. İtalyan kalecinin ayrılığına hazırlanan başkent ekibi, Lille forması giyen Lucas Chevalier transferinde sona yaklaştı.

Teklif 40 Milyon Euro Seviyesinde

Fransız basınına göre PSG, genç kaleci için Lille’e yaklaşık 40 milyon euro teklif etti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtiliyor. Lille'in, Tottenham’dan Antonin Kinsky’yi kadrosuna katmaya yaklaşması da transferin önünü açabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hedef: Süper Kupa Finaline Yetiştirmek

PSG’nin transferi, 6 Ağustos’taki Ligue 1 sezon açılışına kadar tamamlamayı planladığı, Chevalier’in ise 13 Ağustos’ta Tottenham’a karşı oynanacak UEFA Süper Kupa Finali’nde kadroda yer almasının beklendiği bildirildi.

Lucas Chevalier, geçtiğimiz sezon Ligue 1’de gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekmiş, birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. 23 yaşındaki kalecinin transferi, PSG için gelecek yılların kadro yapılanmasında da kilit rol oynayabilir.