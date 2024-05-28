Galatasaray, 24. şampiyonluğunu elde ettiği Trendyol Süper Lig sezonunu, Rams Park'ta 52.430 taraftarın katıldığı unutulmaz bir kutlama ile taçlandırdı. Kutlamaların en dikkat çeken isimlerinden biri ise gol kralı Mauro Icardi oldu. Arjantinli yıldız, özel olarak tasarlanmış "Derin GS" peleriniyle sahneye çıkarak taraftarları coşturdu.

"Derin GS" pelerini, Galatasaray taraftarının tutkusunu ve takımına olan derin bağlılığını simgeleyen özel bir tasarım. Pelerin, Galatasaray'ın renkleri olan sarı ve kırmızı tonlarında hazırlanmış olup, üzerinde takımın logosu ve "Derin GS" yazısı yer alıyor. Bu özel pelerin, sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda Galatasaray taraftarının kimliğini ve aidiyetini ifade eden bir sembol haline gelmiş durumda.

Icardi'nin Üçlüsü ve Taraftar Coşkusu

Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında sadece peleriniyle değil, aynı zamanda tribünlere çektiği üçlü ile de büyük alkış topladı. Arjantinli yıldızın bu jesti, taraftarların coşkusunu daha da artırdı.

Rekor Katılımlı Şampiyonluk Kutlaması

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, Rams Park'ın neredeyse tamamının dolmasıyla rekor bir katılıma sahne oldu. 52.600 kapasiteli statta 170 koltuk hariç tüm koltukların dolu olduğu bildirildi. Bu yoğun ilgi, Galatasaray taraftarının takımına olan sevgisini ve şampiyonluğun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.