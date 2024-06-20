Bu tür araçları almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. İcra yoluyla araç alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda uzmanlardan gelen tavsiyeleri derledik.

1. Araştırma Yapın: İcra yoluyla satılan aracın geçmişini araştırmak önemlidir. Araçla ilgili mevcut borçlar, trafik cezaları veya herhangi bir hukuki sorun olup olmadığını kontrol etmek için ilgili mercilere başvurun.

2. Detaylı İnceleme Yapın: Araç hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmeye çalışın. Mümkünse bir uzmana veya mekanik birine aracı incelemesi için götürün. Motor durumu, şasi sağlamlığı, frenler ve lastikler gibi önemli unsurları kontrol etmek aracın gerçek değerini belirlemenize yardımcı olacaktır.

3. Belge Kontrolü: Araçla ilgili tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Ruhsat, sigorta poliçesi, servis geçmişi ve diğer ilgili belgelerin tam olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, aracın sahibinin gerçekten satışa yetkili olup olmadığını teyit edin.

4. Fiyat Karşılaştırması Yapın: İcra yoluyla satılan araçların fiyatları genellikle piyasa değerinin altında olabilir. Ancak, çok düşük bir fiyat cazip görünse de, aracın durumu ve potansiyel masrafları göz önüne alındığında gerçek değerini belirlemek önemlidir. Diğer benzer araçların fiyatlarıyla karşılaştırma yaparak adil bir fiyat tespiti yapmaya çalışın.

5. Satış Şartlarını Anlayın: Satın almadan önce satış şartlarını dikkatlice inceleyin. Ödeme koşulları, satışın garanti kapsamı, satış sonrası hizmetler gibi detayları netleştirin. Mümkünse, satın almadan önce bir satış sözleşmesi hazırlayın ve her iki tarafın da şartlarını içeren bir anlaşma sağlayın.

İcra yoluyla araç alırken dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak, ileride yaşanabilecek sorunları minimize etmenize yardımcı olacaktır. Uzmanların tavsiyelerini göz önünde bulundurarak, güvenilir ve uygun bir araç satın alabilirsiniz.