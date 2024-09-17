Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta öğle saatlerinde Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde, çuval içerisinde ve üzeri taşla örtülü şekilde ölü bulunan Narin Güran’ın öldürülmesinde sır perdesi hâlâ aralanamadı.

Son olarak soruşturmada gözaltına alınan tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile jandarmaya sahte ihbarda bulundukları iddia edilen kuzenler Ş. K. ve İ. Ķ. adliyeye sevk edildi.

İ. K. ve Ş. K., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hediye Güran’ın ise ifade işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Şimdiye kadar soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Cinayetin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili sorular hâlâ yanıt bulmazken, sekiz yaşında katledilen Narin Güran’ın tutuklu amcası Salim Güran’ın aracında abi Enes Güran’ın yanında bulunan ve şimdiye değin isimleri geçmeyen iki gencin daha olduğu iddia edildi.

Gazeteci Tolga Şardan, T24'teki yazısında Ankara’nın yanı sıra yerel kaynaklardan süreci takip ederken ulaştığı bilgileri paylaştı.

Narin'in cesedinin amca Salim Güran’ın aracıyla taşınırken araçta Narin’in ağabeyi Enes Güran ile iki gencin bulunduğunu ve üç gençten ikisinin nerede olduklarının bilinmediğini belirtti.

Şardan’ın yazdığına göre, Narin Güran, 20 Ağustos’ta köyün camisindeki Kur’an kursundan her zamankinden önce çıktı.

"Ağabeyi Narin'i boğarak öldürdü; amca Salim Güran'ın arabasıyla taşıdılar"

20 Ağustos’tan 21 Ağustos’a giden süreç yazıda şu ifadelerle anlatıldı:

"20 Ağustos’ta Narin, eve geldi ve evde –hemen herkesin ifade ettiği üzere– görmemesi gereken bir tabloyla karşılaştı. Küçük kızın gördüğü bu tablonun aktörleri arasında tutuklu amca Salim Güran vardı.

Narin yaşadığı anı, o sırada köyde olmayan babasına aktaracağını ifade edince sonun başlangıcı için aile içinde düğmeye basıldı.

Ertesi gün, yine Kuran kursundan eve gelen Narin'e, annesi, köy dışında çalışan ağabeyi Enes'in geldiğini ve ahırda kendisini beklediğini söyledi. Narin, bir zamandır görmediği ağabeyini görmek için ahıra girdi.

Aynı iddiaya göre, ağabeyi yanında iki arkadaşı olduğu hâlde Narin'i boğarak öldürdü. Arkasından amcası Salim Güran'la temas kurdu. Amca Güran; ahıra geldi, üç genç ve Narin'in cesedi ile aracına binerek köyden ayrıldı.

Narin'in cesedi aracın sağ ön koltuğundaydı. Arkada ise ağabey Enes ile iki arkadaşı bir süre yolculuk etti.

Bu sırada Narin'in burnundan kan geldi. Araçtakiler panikledi. Amca Güran, üç genci kamerasına girdiği benzinliğe gelmeden önce yolda indirdi.

Amca Salim Güran, 21 Ağustos'ta yaşanan bu olay sonrasında benzinliğe geldi. Yakıt almaksızın sadece çokça ıslak mendil alıp ayrıldı.

Bundan sonrası henüz bilinmiyor.

Ancak söz konusu iddia çerçevesinde bilinen tek şey; araçtaki iki gencin sır olduğu!"