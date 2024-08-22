İeü Medical Point Hastanesi’nde Beyin Fonksiyonlarına Pozitif Dokunuş

İEÜ Medical Point Hastanesi’nde görevli SAS Metodu Yetkili Uygulayıcısı Odyolog Merve Topaloğlu, SAS Dinleti Programları'nın beyin fonksiyonlarını geliştirmedeki rolünü vurguladı. Topaloğlu, nörolojik temelli otizm spektrum bozukluklarından Asperger sendromuna, Down sendromundan serebral palsiye kadar birçok rahatsızlıkta bu programın etkili olduğunu belirtti.

SAS dinleti programları

SAS Dinleti Programları, ses dalgaları, tonlar, müzik ve konuşma sesleri gibi çeşitli akustik uyaranlar kullanarak beyin fonksiyonlarının gelişimini destekleyen bir yöntemdir. İEÜ Medical Point Hastanesi Odyologu Merve Topaloğlu, bu programların nöroplastisiteyi uyararak beyin bölgeleri ve yarım küreler arasındaki bağlantıları güçlendirdiğini vurguladı.

Bu programların, bireylerin algı, dikkat, bellek, düşünme, planlama, karar verme, öğrenme, dil, konuşma, sosyal biliş ve beden kontrolü gibi önemli beyin işlevlerine katkı sağladığı belirtiliyor. SAS Dinleti Programları, her bireyin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanarak, beynin iletişim ve işbirliği yolaklarının daha dengeli ve verimli çalışmasına yardımcı oluyor.

Pozitif değişimler ve hedefler

Topaloğlu, SAS Dinleti Programları’nın hedeflerini şöyle özetliyor: “Beynin iki yarım küresi arasındaki iletişimi artırmak, bilişsel becerileri, dikkat ve konsantrasyonu, motor becerileri, duygu-durum ve davranış becerilerini geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Ayrıca dil ve konuşma becerilerini, okuma ve yazma süreçlerini, dürtüsel davranışları iyileştirmek ve duyusal işlemleme becerilerini geliştirmek de amaçlanıyor."

Program, 3 yaş ve üzeri tüm yaş gruplarına hitap ediyor ve nöroplastisiteyi destekleyerek danışanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Topaloğlu, SAS Dinleti Programları'nın hayatlarda pozitif değişimlere yol açabileceğini belirterek, "Kulaklarımız beynimize açılan kapılardır" ifadelerini kullandı.

Uygulama alanları ve etkinliği

Topaloğlu, SAS Dinleti Programı'nın, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), disleksi, öğrenme güçlükleri, dil ve konuşma bozuklukları, sosyal ve davranışsal problemler, duygudurum bozuklukları gibi birçok durumda etkin bir şekilde uygulandığını belirtti. Özellikle nörolojik temelli otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, Down sendromu, serebral palsi, beyin hasarı ve bilişsel bozukluklar gibi rahatsızlıklarda bu programın faydalarının görüldüğünü ifade etti.