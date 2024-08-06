Birleşik Krallık ordusu, yakın zamanda yayınladığı video ile yeni lazer silahını tanıttı. Bu silah, ışık hızında hareket eden lazer ışınları kullanarak İHA'ları etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Ancak dikkat çekici olan, İngiliz ordusunun bu silahı 'ışık hızından hızlı' olarak tanıtması. Bilindiği üzere, ışık hızının boşlukta saniyede 299 bin 792 kilometre olduğu ve bu hızın aşılmasının modern fizikte mümkün olmadığı kabul ediliyor.

Savunma ve havacılık uzmanı anlatıyor

Emekli Albay M.K, lazer silahlarının nasıl çalıştığını ve İngiltere'nin yeni silahının özelliklerini şu sözlerle açıkladı: "Bu lazer silahları, mevcut ışığın güçlenmiş halini karşı tarafa göndermek suretiyle çalışıyor. Güçlü bir ışık dalgası temiz hava ortamında hedefte imha edici etki oluşturmak amaçlı kullanılıyor. Lazer teknolojisi, askeri alanda 1960'lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlandı. Tanklarda ve zırhlı araçlarda lazeri, daha küçük güçlerde mesafe ölçmek veya mermiyi hedefe yollamak için kullanıyoruz."

İngiltere'nin ışık hızında lazerinin sırrı

Birleşik Krallık ordusu, lazer silahını uyduya ihtiyaç duymadan, doğrudan lazerle saldırı yapabilecek şekilde geliştirdi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Lazer Yönlendirmeli Enerji Silahları Departmanı tarafından geliştirilen bu silah, insansız hava araçlarına karşı kullanılacak. Program Lideri Matt Cork, "Bu yüksek güçlü lazer silahının başarılı bir şekilde test edilmesi, İngiliz ordusunun gelecekteki operasyonel yeteneklerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım" dedi.

Türk ordusunda lazer silahları

Türk ordusunda lazer silahları konusundaki çalışmalar da oldukça eskiye dayanıyor. Son dönemde artan çalışmalar arasında TÜBİTAK’ın 'Jarmol', Aselsan’ın 'Gökberk' ve Roketsan’ın 'Alka' sistemleri bulunuyor. Bu sistemler, özellikle drone, füze ve mermi gibi hedeflere karşı etkili olması amaçlanıyor. Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6 Nisan 2023'te ülkenin ilk lazer silah sistemi olan NAZAR Lazer Elektronik Harp Sistemini teslim aldı. Bu sistem, düşman füzelerinin başlıklarını lazer ışını ile körleştirerek hedefi bulamaz hale getiriyor.

Lazer teknolojisinin geleceği

Lazer silahları, askeri alanda isabetli ve güçlü atışlar sağlıyor. Ancak bu silahlar, güç ve boyut olarak büyük akülere ihtiyaç duyuyor. Emekli Albay M.K, lazer silahlarının gelecekte daha küçük ve mobil hale gelerek tank ve diğer kara araçlarında da kullanılabileceğini belirtti.

Lazer teknolojisinin geleceği, askeri operasyonlarda devrim yaratacak nitelikte. İngiltere'nin yeni lazer silahı, bu alandaki ilerlemeyi gözler önüne seriyor ve diğer ülkelerin de bu teknolojiyi nasıl geliştirebileceği konusunda ilham kaynağı oluyor.