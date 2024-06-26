İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında Suriye'deki 29 bin 343 yetim çocuğa nakdi yardım yaptı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nin yetim çalışmalarını yürütebilmek için geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi'ni anlattı.

Tahiroğlu, bu sistem sayesinde 29 bin 343'ü Suriye'de olmak üzere 43 ülkede 135 bin 897 yetime destek olunduğunu söyledi.

Suriye'de zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren yetimlere nakdi yardım ulaştırdıklarını belirten Tahiroğlu, bu yardımların sayesinde ailelerin eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

Tahiroğlu, "Suriye içerisinde İdlib ve Halep illerinin kırsal kesimlerinde bulunan 29 bin 343 yetimimize sosyal nakdi yardım dağıttık. Bu yardımlar, çocukların birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile olacak. Dağıtımları düzenli olarak yapıyoruz." dedi.

Suriye'deki savaşın yıkımından en çok yetimlerin etkilendiğini ifade eden Tahiroğlu, "Biz de onların yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz. Bu sosyal nakdi yardım çalışması, vakfımız tarafından yürütülen Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında gerçekleştiriliyor. Her ay yetimlerimize bu yardımların ulaşmasına vesile olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.