Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) kuzeyindeki Duhok ve Zaho illerine bağlı iki petrol sahası, sabahın erken saatlerinde insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi oldu. Dün de Duhok’ta ABD’li bir şirket tarafından işletilen bir petrol sahasına saldırı yapılmıştı.

IKBY Terörle Mücadele Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saat 06:00 ile 06:15 arasında Zaho Özerk İdaresi sınırları içinde yer alan Peşhabur’daki DNO petrol sahasının, iki patlayıcı yüklü drone ile hedef alındığını bildirdi.

Saldırılar tavke ve şehani bölgelerinde devam etti

Aynı açıklamada, saat 07:00’de Zaho Özerk İdaresi sınırları içindeki Tavke bölgesinde bulunan DNO petrol sahasına yönelik bir bombalı drone saldırısı daha gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırılarda maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

Bir saat sonra, saat 07:14’te IKBY Terörle Mücadele Genel Müdürlüğü, Baadre bölgesinde bulunan Amerikan HKN (Hand Oil) petrol sahasına bombalı drone saldırısının düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı aktarıldı.

ABD merkezli şirketlerin petrol sahaları daha önce de hedef alınmıştı

Saldırılardan bir gün önce, ABD merkezli HKN Energy’nin yüzde 62 hissesine sahip olduğu Duhok’un kuzeyindeki Sersing petrol sahası bir İHA saldırısının hedefi olmuştu. ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, saldırıya tepki göstererek Bağdat makamlarını olayın perde arkasını aydınlatacak bir soruşturma başlatmaya çağırdı.

Önceki gün ise Erbil’in güneybatısındaki Hurmala petrol sahası, iki patlayıcı yüklü İHA tarafından hedef alınmıştı.