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Kazada ölen Mine ve Melike Acar kardeşlerin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan otomobil sürücüsü Samet Sadıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Acar kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir kara yolu Çiniciler Çarşısı önünde meydana geldi. Fuar alanında hediyelik eşya standı açan ailesinin yanına giden Melike ve Mine Acar, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Samet Sadıç yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, kız kardeşlere çarptı.

Kütahya 'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mine (16) ve Melike Acar (15) kardeşlere çarpıp ölümlerine neden olan otomobil in sürücüsü Samet Sadıç tutuklandı.

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