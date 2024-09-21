Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor forması giyen Edin Visca'ya verilen iki maçlık cezayı onadı.

Tahkim Kurulunun açıklaması şöyle;

"Trabzonspor A.Ş futbolcusu Edin VISCA’nın PFDK’nın 19.09.2024 tarih ve E. 2024-2025/89 - K.2024-2025/146 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Trabzonspor A.Ş.’nin futbolcusu Edin VISCA’nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."