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Eslem K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Özel araçla İnegöl Devlet Hastane si’ne kaldırılan Eslem K., ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Babaannesi mutfaktayken, 2’nci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Eslem K., iddiaya göre korkulara tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden Eslem bebek , yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Bursa ’nın İnegöl ilçesinde ikinci katın balkonundan düşen iki yaşındaki Eslem K., ağır yaralandı.

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