Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikinci katın balkonundan düşen iki yaşındaki Eslem K., ağır yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Babaannesi mutfaktayken, 2’nci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Eslem K., iddiaya göre korkulara tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden Eslem bebek, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eslem K., ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Eslem K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA